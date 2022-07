Chiamate indesiderate? Da oggi si può far togliere il proprio numero | ecco come bloccarle - Magazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Telefonatesullo smartphone Daè finalmente possibile aggiungere i numeri di telefono dei propri cellulari nel registro delle opposizioni per evitare di ricevere messaggi e...

joyrom : @_Arimoon88 Ti avranno scambiata per il #Registrodelleopposizioni, da oggi è possibile iscrivere anche i cellulari… - matguidi : Da oggi è possibile iscriversi al registro delle opposizioni anche registrando il proprio numero di cellulare, così… - VanityFairIt : Si può dire addio alle chiamate di telemarketing, le telefonate di pubblicità non richieste anche sui telefoni mobi… - borzoni_paolo : RT @GiuffreFrancisL: Call center aggressivi: interviene anche l'autorità Garante. Scopri quali altri strumenti il cittadino ha a disposizio… - mariomoroni : ?? Nuovo Podcast! 'Stop alle chiamate indesiderate dai call center dal 27 luglio - con Massimiliano Dona' su… -

Telefonatesullo smartphone Da oggi è finalmente possibile aggiungere i numeri di telefono dei propri cellulari nel registro delle opposizioni per evitare di ricevere messaggi e telefonate a fini di telemarketing che intendono tutelare la propria privacy da attività promozionali invasive. Inoltre, da quindici giorni dopo l'iscrizione le telefonate di telemarketing ricevute saranno considerate illegali. Dal 27 luglio anche i numeri di cellulare possono essere aggiunti al registro delle opposizioni alle telefonate di telemarketing. Da oggi potrai bloccare le chiamate indesiderate anche su smartphone. Ecco come funziona il registro delle opposizioni dedicato.