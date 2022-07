«Chi prende più voti indica premier» | intesa nel Centrodestra Letta | Renzi? Non mettiamo veti verso nessuno

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella giornata politica c’è stato il vertice dela Montecitorio per sciogliere il nodo della leadership e trovare un’sui collegi. Caso Moratti in Lombardia: «Aspetto un chiarimento. Se non arriva, mi sentirò libera», ha detto. Gelo con Fontana.ha chiarito che a causa della legge elettorale «certe alleanze sono obbligatorie». Il segretario del Pd ha visto Sala e Di Maio