Chi ha paura di Giorgia Meloni? Berlusconi! Oggi un’altra deputata (la settima) via da Forza Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) In attesa di conoscere gli esiti del vertice del centrodestra di Oggi c’è da analizzare un fenomeno che si fa sempre più chiaro. È quello della fuga dei parlamentari moderati da Forza Italia verso il centro (Calenda o gruppo misto). Alla lista aperta dai tre ministri Gelmini, Carfagna e Brunetta e proseguita con Cangini, Benini e Versace si è aggiunta Oggi una settima parlamentare, che ha annunciato di non poter restare più nel partito fondato da Silvio Berlusconi. È Rossella Sessa, vicina alla Carfagna, che come lei si iscriverà al gruppo misto. Le motivazioni sono le stesse di tutti gli altri: la contrarietà alla scelta di far cadere il governo Draghi e di andare a elezioni nell’ambito di un’alleanza a chiara propulsione di destra. Ed è proprio questo elemento che spaventa, al di là delle uscite ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) In attesa di conoscere gli esiti del vertice del centrodestra dic’è da analizzare un fenomeno che si fa sempre più chiaro. È quello della fuga dei parlamentari moderati daverso il centro (Calenda o gruppo misto). Alla lista aperta dai tre ministri Gelmini, Carfagna e Brunetta e proseguita con Cangini, Benini e Versace si è aggiuntaunaparlamentare, che ha annunciato di non poter restare più nel partito fondato da Silvio Berlusconi. È Rossella Sessa, vicina alla Carfagna, che come lei si iscriverà al gruppo misto. Le motivazioni sono le stesse di tutti gli altri: la contrarietà alla scelta di far cadere il governo Draghi e di andare a elezioni nell’ambito di un’alleanza a chiara propulsione di destra. Ed è proprio questo elemento che spaventa, al di là delle uscite ...

elio_vito : Del trio Berlusconi, Salvini, Meloni fa paura l'intolleranza, non sopportano e non accettano le critiche, odiano ch… - caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola' 30 anni fa la strage di via D’Amelio, in cu… - raffaellapaita : “Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, sennò diventa un ostacolo che ti impedisce di andare avanti; chi ha… - NoLockdown4 : @cavolfiore1234 @Giorgiolaporta Io non lo giudicherei così severamente, sarà che nel marzo 2020 probabilmente me la… - strozzi_ant : Capisco la strategia di SI e Verdi per una alleanza con PD e/o 5s per contribuire alla vittoria di quanti più seggi… -