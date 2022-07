Chi è Alison Brittain, che dal 2023 sarà la prima presidente donna della Premier League (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutti e venti i club della Premier League, il campionato di calcio più ricco e seguito globalmente, hanno votato all’unanimità come nuova presidente la 57enne Alison Brittain, come riporta il sito ufficiale della lega, che entrerà in carica a partire da inizio 2023. Alison Brittain, originaria del Derbyshire, Regno Unito, si è laureata alla University of Stirling Cambridge Judge Business School in business studies, è stata manager nel settore bancario lavorando presso Barclays, Lloyds Banking Group e Santander, e successivamente, nel 2015, è diventata CEO di una multinazionale che opera nel settore alberghiero, Whitbread. Brittain lascerà Whitbread a gennaio, dopo sette anni di lavoro nella ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutti e venti i club, il campionato di calcio più ricco e seguito globalmente, hanno votato all’unanimità come nuovala 57enne, come riporta il sito ufficialelega, che entrerà in carica a partire da inizio, originaria del Derbyshire, Regno Unito, si è laureata alla University of Stirling Cambridge Judge Business School in business studies, è stata manager nel settore bancario lavorando presso Barclays, Lloyds Banking Group e Santander, e successivamente, nel 2015, è diventata CEO di una multinazionale che opera nel settore alberghiero, Whitbread.lascerà Whitbread a gennaio, dopo sette anni di lavoro nella ...

