Chelsea, sfumato Kounde ora il favorito per la difesa è Fofana (Di mercoledì 27 luglio 2022) sfumato l’acquisto di Jules Kounde per il Chelsea, che punta ora su un altro obiettivo: Fofana del Leicester Jules Kounde è un obiettivo ormai sfumato e, così, il Chelsea guarda alla Premier League per trovare il partner migliore per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues avrebbero messo nel mirino Wesley Fofana del Leicester, valutato 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022)l’acquisto di Julesper il, che punta ora su un altro obiettivo:del Leicester Julesè un obiettivo ormaie, così, ilguarda alla Premier League per trovare il partner migliore per Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Blues avrebbero messo nel mirino Wesleydel Leicester, valutato 40 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

