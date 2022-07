Champions League 2022 2023 | secondo turno preliminare | tutti i risultati

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ha avuto luogo il sorteggio deldi qualificazione alla prossima/23. Si gioca il 19/20 (andata) e 26/27 luglio(ritorno). Per le squadre qualificate nel percorso campioni le squadre sono state suddivise in due gironi da sei e uno da otto, con le teste di serie determinate in base al ranking per club. Per quanto riguarda il percorso ‘piazzate’, le quattro squadre del sorteggio, che entrano in gara a questo, sono state divise tra teste di serie e non teste di serie in base al ranking per club. TABELLONE PRIMOPROGRAMMA PRIMOPROGRAMMAGruppo 1 Ferencváros ...