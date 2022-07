Centrodestra, oggi vertice decisivo sul premier | Letta: "La sinistra è il Pd" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si intensificano gli incontri per le alleanze in vista delle elezioni. Calenda avverte il segretario dem: 'Mai alleanze con chi ha fatto cadere Draghi'. Mara Carfagna ufficializza l'addio a Forza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si intensificano gli incontri per le alleanze in vista delle elezioni. Calenda avverte il segretario dem: 'Mai alleanze con chi ha fatto cadere Draghi'. Mara Carfagna ufficializza l'addio a Forza ...

mara_carfagna : Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, impre… - agorarai : 'Nel centrodestra di solito chi ha più voti è il candidato premier, non vedo perché non dovrebbe essere così. Se qu… - ferrazza : Di fronte a tutte queste forme di «schizzinosità», sarebbe bene ricordare - come ha fatto ieri in tv -… - marcomassarotto : RT @mara_carfagna: Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, imprese e… - Nogreenpass1510 : @borghi_claudio Ma non doveva esserci nella verità di oggi un elenco fatto dal centrodestra sul discorso vaxxinj e obblighi? -