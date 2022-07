Centrodestra | oggi vertice decisivo sul premier | Calenda avverte Letta | Mai alleanze con chi ha fatto cadere Draghi

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Si intensificano gli incontri per lein vista delle elezioni. Mara Carfagna ufficializza l'addio a Forza ...

mara_carfagna : Sono ancora sconcertata dalla mancanza di visione di chi ha interrotto un’esperienza apprezzata da cittadini, impre… - ItaliaViva : I moderati del centrodestra oggi segnano la loro scomparsa politica, è un dato di fatto. @matteorenzi - sandrogozi : Buoni a nulla e capaci di tutto: sono l’estrema destra ????. E finitela una volta per tutte con questa storiella del… - angiuoniluigi : RT @IlMattinoFoggia: VIDEO #elezioni La fanteria di #Letta non sfonda il fronte del #centrodestra . Sulla nostra #primapagina di oggi, #27… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #27luglio #FrontPage Oggi il vertice del centrodestra potrebbe chiarire qualcosa almeno su quel fronte.… -

Dove si fa il, da Arcore all'ex casa Zeffirelli: "Ci vedevamo da Silvio" Roma, 27 luglio 2022 - Prosegue la fuga da Forza Italia eè Mara Carfagna a dire addio a Silvio Berlusconi. "lascerò ...Resa dei conti nelsu candidato premier e collegi: è previsto per, nel pomeriggio, a Montecitorio, il vertice tra Meloni , Berlusconi e Salvini . Ma l'accordo sembra ancora lontano . Intanto Letta ...Prima l'accordo sulla premiership, poi discutiamo di collegi. Fratelli d'Italia vuole che venga sciolto subito il nodo su chi andrà a palazzo Chigi in caso di vittoria del ...Sarà il primo vertice post-Draghi del centrodestra tra Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini in vista delle elezioni politiche 2022.