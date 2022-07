Centrodestra, c'è l'accordo: chi prende più voti indica il premier (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al partito che prende più voti spetta indicare il premier. Sarebbe questo il principio sul quale il vertice di Centrodestra , ancora in corso alla Camera, starebbe trovando l'accordo. Dell'incontro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al partito chepiùspettare il. Sarebbe questo il principio sul quale il vertice di, ancora in corso alla Camera, starebbe trovando l'. Dell'incontro ...

giubileif : Dopo giorni di paginate in cui si annunciavano insanabili divisioni tra Lega, Fdi, Fi, il centrodestra è così divis… - fisco24_info : Accordo nel centrodestra: 'Indicherà il premier il partito che prenderà più voti': AGI - Il partito che prenderà pi… - infoitinterno : Centrodestra, c'è l'accordo: chi prende più voti indica il premier - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Il partito che prenderà più voti alle elezioni del 25 settembre indicherà, per la coalizione, a Sergio Mattarella un nome per la… - infoitinterno : Centrodestra verso l'accordo sul candidato premier -