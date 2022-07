Centro sinistra: il nodo delle Alleanze PD. Una coalizione work in progress (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prosegue in questi giorni il fermento all’interno dei partiti alla ricerca dell’equilibrio di coalizione, scegliendo quelle Alleanze per uscire vincenti dal vaglio delle urne. Sulla carta, e a detta dei rispettivi leader di partito, il duello principale sarà quello fra PD e Fratelli d’Italia. I due partiti trainanti delle due principali coalizioni in corsa, che proprio in questi giorni stanno per prendere concretamente forma. Se da un lato la coalizione di Centro-destra, seppur con i suoi numerosi ostacoli come il nodo della premiership, sembra aver chiuso il cerchio attorno alla triade Berlusconi-Salvini-Meloni. Per il PD le valutazioni sono ancora in work in progress. Segretario PD Enrico Letta @ANSA/GIUSEPPE LAMIAbbandonato il ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prosegue in questi giorni il fermento all’interno dei partiti alla ricerca dell’equilibrio di, scegliendo quelleper uscire vincenti dal vagliourne. Sulla carta, e a detta dei rispettivi leader di partito, il duello principale sarà quello fra PD e Fratelli d’Italia. I due partiti trainantidue principali coalizioni in corsa, che proprio in questi giorni stanno per prendere concretamente forma. Se da un lato ladi-destra, seppur con i suoi numerosi ostacoli come ildella premiership, sembra aver chiuso il cerchio attorno alla triade Berlusconi-Salvini-Meloni. Per il PD le valutazioni sono ancora inin. Segretario PD Enrico Letta @ANSA/GIUSEPPE LAMIAbbandonato il ...

