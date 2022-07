Celentano sui no-vax e gli effetti avversi dei vaccini dopo Zona Bianca: “Strane verità nascoste” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Arrivano di nuovo le parole di Celentano sui no-vax per difendere le loro posizioni e il loro scetticismo nei confronti dei vaccini. Lo fa, il Molleggiato, nel commentare quanto accaduto nell’ultima puntata di Zona Bianca in cui Fabrizio Pregliasco ha avuto uno scontro con Francesca Donato. Personaggi che Celentano cita liberamente, riprendendo quando detto tempo fa sugli antivaccinisti e sul loro diritto di parola. Nel dicembre 2021, infatti, il Molleggiato aveva parlato di “dittatura dei talk show” accusando i programmi televisivi di impedire ai no-vax di esprimersi sui vaccini anti-Covid. La stessa accusa viene mossa nei confronti di Zona Bianca. Pregliasco e Donato si sono confrontati sulla quarta dose con il primo che più ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Arrivano di nuovo le parole disui no-vax per difendere le loro posizioni e il loro scetticismo nei confronti dei. Lo fa, il Molleggiato, nel commentare quanto accaduto nell’ultima puntata diin cui Fabrizio Pregliasco ha avuto uno scontro con Francesca Donato. Personaggi checita liberamente, riprendendo quando detto tempo fa sugli antisti e sul loro diritto di parola. Nel dicembre 2021, infatti, il Molleggiato aveva parlato di “dittatura dei talk show” accusando i programmi televisivi di impedire ai no-vax di esprimersi suianti-Covid. La stessa accusa viene mossa nei confronti di. Pregliasco e Donato si sono confrontati sulla quarta dose con il primo che più ...

