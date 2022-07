Celebra messa sul materassino in mare, sacerdote indagato (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Celebra messa sul materassino, il sacerdote viene indagato. La Procura della Repubblica di Crotone ha reso noto di aver aperto un fascicolo ed avviato indagini per “offesa a una confessione religiosa” in ordine alla messa da parte di don Mattia Bernasconi, sacerdote della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano, Celebrata domenica scorsa in mezzo al mare in località Alfieri-Scifo. Gli accertamenti sono stati delegati dal procuratore Giuseppe Capoccia alla Digos di Crotone. “indagato? A me non risulta, non ho ricevuto niente. Magari deve ancora arrivare, non saprei. Ma vorrei evitare di continuare a parlare di questa vicenda, ho detto quello che avevo da dire, quindi basta così”, ha risposto don ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) –sul, ilviene. La Procura della Repubblica di Crotone ha reso noto di aver aperto un fascicolo ed avviato indagini per “offesa a una confessione religiosa” in ordine allada parte di don Mattia Bernasconi,della parrocchia di San Luigi Gonzaga di Milano,ta domenica scorsa in mezzo alin località Alfieri-Scifo. Gli accertamenti sono stati delegati dal procuratore Giuseppe Capoccia alla Digos di Crotone. “? A me non risulta, non ho ricevuto niente. Magari deve ancora arrivare, non saprei. Ma vorrei evitare di continuare a parlare di questa vicenda, ho detto quello che avevo da dire, quindi basta così”, ha risposto don ...

