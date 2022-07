Celebra la messa in mare con un materassino come altare, parroco indagato per offesa a confessione religiosa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il sacerdote che risulta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Crotone si è prontamente scusato precisando che non era assolutamente sua intenzione banalizzare l'Eucarestia La messa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il sacerdote che risulta iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Crotone si è prontamente scusato precisando che non era assolutamente sua intenzione banalizzare l'Eucarestia La...

