“C’è una sua foto che gira”. Michael Schumacher, scoppia il caso: l’allarme della moglie (Di mercoledì 27 luglio 2022) Spunta una foto di Michael Schumacher, ma la famiglia fa di tutto per non lasciarle divulgare. È questo in sommi capi quello che è successo a circa 3 anni dal tragico incidente che ha lasciato lo storico pilota della Ferrari, in coma farmacologico per un anno intero. Sembra poi che a scattare questa famosa foto in cui si mostra Schumacher in tutta la sua tragica realtà odierna, sia stata scattata da un amico dello stesso. Secondo quanto riferito, l’amico ha contrabbandato gli scatti fuori dalla casa dell’ex pilota, sul Lago di Ginevra nel 2016 e li ha messi in vendita per un milione di sterline. Naturalmente la famiglia ci è arrivata prima di chiunque altro e nessuna foto o video di Schumacher è stato divulgato a seguito del suo scioccante incidente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Spunta unadi, ma la famiglia fa di tutto per non lasciarle divulgare. È questo in sommi capi quello che è successo a circa 3 anni dal tragico incidente che ha lasciato lo storico pilotaFerrari, in coma farmacologico per un anno intero. Sembra poi che a scattare questa famosain cui si mostrain tutta la sua tragica realtà odierna, sia stata scattata da un amico dello stesso. Secondo quanto riferito, l’amico ha contrabbandato gli scatti fuori dalla casa dell’ex pilota, sul Lago di Ginevra nel 2016 e li ha messi in vendita per un milione di sterline. Naturalmente la famiglia ci è arrivata prima di chiunque altro e nessunao video diè stato divulgato a seguito del suo scioccante incidente ...

