CdS – c’è il City sul brasiliano”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-28 00:03:26 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: I tifosi del Milan non avranno dimenticato uno degli acquisti più onerosi – e meno virtuosi, per come è andata a finire – della storia rossonera: Lucas Paquetà. Un nome che rievoca ancora fantasmi a Milanello, dove ilarrivò appena 21enne e non fece in tempo ad ambientarsi al calcio italiano. Il Milan sborsò quasi 40 milioni per acquistarlo dal Flamengo, per poi rivenderlo col 50% di sconto rispetto al prezzo di acquisto al Lione nell’estate del 2020. Guarda il video Milan, per De Ketelaere si tratta fino al 31 luglio Paquetà: l’ex Milan fa impazzire la Premier In Francia è andata decisamente meglio per il talentuoso 24enne, che è riuscito ad entrare anche nel giro della Nazionale verdeoro, con la quale ha già raccolto 33 presenze, segnando 7 gol. ...