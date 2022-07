CdS – Calciomercato Ascoli, ufficiale l’arrivo di Falzerano (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 21:15:15 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Ascoli – Marcello Falzerano torna a vestire la maglia dell’Ascoli: l’ex Perugia ha firmato un contratto fino al 2023 con opzione per un’ulteriore stagione. La nota dell’Ascoli “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con Marcello Falzerano per il suo ritorno in bianconero, a distanza di nove anni dall’ultima volta. Il trentunenne centrocampista di Tivoli, ma nativo di Pagani, è reduce da un’esperienza di tre stagioni e mezzo nelle file del Perugia, con cui ha anche ottenuto nella s.s. 2020/21 la promozione in B. Ha sottoscritto un contratto fino al 2023 con opzione per un’ulteriore stagione. Coi Grifoni ha collezionato in 123 presenze 7 gol e 14 assist. Prima di approdare ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 21:15:15 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere:– Marcellotorna a vestire la maglia dell’: l’ex Perugia ha firmato un contratto fino al 2023 con opzione per un’ulteriore stagione. La nota dell’“L’Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con Marcelloper il suo ritorno in bianconero, a distanza di nove anni dall’ultima volta. Il trentunenne centrocampista di Tivoli, ma nativo di Pagani, è reduce da un’esperienza di tre stagioni e mezzo nelle file del Perugia, con cui ha anche ottenuto nella s.s. 2020/21 la promozione in B. Ha sottoscritto un contratto fino al 2023 con opzione per un’ulteriore stagione. Coi Grifoni ha collezionato in 123 presenze 7 gol e 14 assist. Prima di approdare ...

