Catania | ufficiale | il club riparte dalla Serie D | c’è l’ok della Figc

(Di mercoledì 27 luglio 2022) “La, tenuto conto del passato calcistico edimensione sportiva e geografica di, ritiene che possa essere concessa alla città l’opportunità di “iscrivere al Campionato Interregionale (D) una società in rappresentanza del Comune”. Lo ha comunicato il presidente, Gabriele Gravina, al Comune diin seguito alla richiesta del nuovo proprietario, Ross Pelligra, di iscrivere ilinD dopo il fallimentoscorsa stagione. Gli etnei, dunque, se potranno ottemperare a tutto quanto viene loro richiesto, potranno ripartirequarta divisione nazionale così come auspicato. SportFace.

sportface2016 : #Catania, ufficiale: il club riparte dalla #SerieD, c'è l'ok della #Figc - MetaCalcioa5 : ????Ufficiale Meta Catania Maurizio Silvestri ancora con noi. ?Blindate con un rinnovo fino al 2025 le prestazioni… - GrazianiAngela : Il vaccino dovrebbe proteggere dalla forma grave. Altro fallimento di un siero sperimentale. @Aifa_ufficiale - palermo24h : Catania SSD, ufficiale il nuovo logo scelto dai tifosi - QdSit : E' ufficiale, il calcio a Catania è tornato. La nuova società rossazzurra, costituita da Rosario Pelligra, Vincenzo… -

... dalla diocesi locale, a Modica in una struttura della Comunità Papa Giovanni XXIII e a, in ... lo scorso 21 marzo è stato pubblicato in Gazzettail Decreto Ucraina, che tra gli altri, ...... la presentazionedi 'Versante Est: Etna, Enoturismo e Cultura', un programma di nove ...la cattedra di Storia Moderna del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università di, ...TERAMO – Non c’è una data fissata per l’udienza del Tar Lazio che dovrebbe esaminare la richiesta di sospensiva alle sentenze anti-Teramo Calcio. Oggi, domani E chi lo sa, ...La squadra rossazzurra è recentemente rinata dalle proprie ceneri. Ora il Catania SSD ha anche il suo nuovo stemma: progettato da Giuseppe “Bob” Liuzzo e composto da tre ...