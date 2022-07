Catania, per l’omicidio di Valentina Giunta è stato fermato il figlio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 15enne. Attualmente il giovane è in stato di fermo Nella giornata di ieri, 26 luglio, presso la sua abitazione di Castello Ursino, nel rione San Cristoforo a Catania, la 32enne Valentina Giunta è stata assassinata a colpi di arma da taglio. A dare l’allarme era stato una parente e vicina della vittima insospettita dagli strani rumori provenienti dall’abitazione. Quando gli agenti della Polizia sono intervenuti, hanno trovato la donna riversa a terra nella sua camera da letto con profondi dagli su tutto il corpo. I medici del 118 hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma poco dopo il loro arrivo la donna è morta per le profonde ferite, alcune delle quali l’avrebbero ragGiunta al collo e alla schiena. Leggi anche: LANCIANO, 19ENNE DA MESI SEGREGATA IN CASA DAL COMPAGNO 37ENNE I ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) 15enne. Attualmente il giovane è indi fermo Nella giornata di ieri, 26 luglio, presso la sua abitazione di Castello Ursino, nel rione San Cristoforo a, la 32enneè stata assassinata a colpi di arma da taglio. A dare l’allarme erauna parente e vicina della vittima insospettita dagli strani rumori provenienti dall’abitazione. Quando gli agenti della Polizia sono intervenuti, hanno trovato la donna riversa a terra nella sua camera da letto con profondi dagli su tutto il corpo. I medici del 118 hanno fatto di tutto per salvarle la vita, ma poco dopo il loro arrivo la donna è morta per le profonde ferite, alcune delle quali l’avrebbero ragal collo e alla schiena. Leggi anche: LANCIANO, 19ENNE DA MESI SEGREGATA IN CASA DAL COMPAGNO 37ENNE I ...

GDF : #GDF #Catania sequestra oltre 21.000 giocattoli per bambini e materiali elettrici non sicuri e individuati lavorato… - petergomezblog : Catania, 65 tirocinanti usati al posto dei dipendenti: struttura alberghiera multata per 1,6 milioni di euro… - 361_magazine : Catania, per l'omicidio di Valentina Giunta è stato fermato il figlio - himeralive : Svolta nelle indagini sulla morte di Valentina Giunta: questa mattina la polizia di Catania ha fermato il figlio d… - cuba98w : RT @fanpage: È stato fermato il figlio 15enne di Valentina Giunta, 32 anni, uccisa a coltellate. L'omicidio sarebbe arrivato al culmine di… -