(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’assessoreinterviene a titolo del tutto personale per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini residenti nelle zone limitrofe all’area interessata a. Su unabbandonato nel Comune diè stato evitato un possibilegrazie all’tempestivoLucama non in veste istituzionale. “Visto le numerose segnalazioni da

2a News

I luoghi prescelti sono: Casa Comunale sita in Piazza Vescovado, Largo Padre Ludovico da(...alle malattie cardiovascolari e sulla necessità di istituire un presidio di immediatoin ...Poi c'è la linea 10, diretta a, Casavatore e alla stazione dell'Alta velocità di Afragola. "... L'è finanziato e siamo già partiti. Realisticamente occorrono tre anni". Assessore, la ... Casoria, intervento dell'assessore Brancaccio su un terreno a rischio incendio Il Comune di Massa Lubrense, in collaborazione con Auexde, sceglie i luoghi di maggiore affluenza per l’installazione dei Dae forniti dalla Città metropolitana di Napoli. Il ...Il Comune di Massa Lubrense, in collaborazione con Auexde, sceglie i luoghi di maggiore affluenza come sedi per l’installazione ...