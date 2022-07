Caso Palomino, Atalanta nei guai? Tutto quello che c’è da sapere sulla procedura (Di mercoledì 27 luglio 2022) La clamorosa notizia pervenuta ieri riguardo la positività all’antidoping di Luis Palomino ha scosso la Serie A. Adesso, il giocatore è chiamato a rispondere a tali accuse, ma la situazione è tutt’altro che semplice. Più precisamente, l’argentino sarebbe risultato positivo al Clostebol, uno steroide anabolizzante contenuto solitamente nelle pomate cicatrizzanti, come ad esempio il Trofodermin. Il difensore dell’Atalanta è stato dunque immediatamente sospeso secondo la richiesta della Procura Nazionale Antidoping. Atalanta Palomino Doping Per i processi legati a questa sostanza dopante, gli esiti in passato sono stati vari, sopratTutto in base alle responsabilità effettive dell’imputato che solo in Caso di accertata colpevolezza di terze parti potrebbe avere una pena ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) La clamorosa notizia pervenuta ieri riguardo la positività all’antidoping di Luisha scosso la Serie A. Adesso, il giocatore è chiamato a rispondere a tali accuse, ma la situazione è tutt’altro che semplice. Più precisamente, l’argentino sarebbe risultato positivo al Clostebol, uno steroide anabolizzante contenuto solitamente nelle pomate cicatrizzanti, come ad esempio il Trofodermin. Il difensore dell’è stato dunque immediatamente sospeso secondo la richiesta della Procura Nazionale Antidoping.Doping Per i processi legati a questa sostanza dopante, gli esiti in passato sono stati vari, sopratin base alle responsabilità effettive dell’imputato che solo indi accertata colpevolezza di terze parti potrebbe avere una pena ...

