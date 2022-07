Casino online e sicuri | cresce il volume d’affari

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Le strutture tradizionali sono entrate in crisi allorquando la regolamentazione del fenomeno ha permesso lo sviluppo dei Casinò. Da allora isono legali, autorizzati, con regolare licenza AAMS a garanzia di affidabilità per i clienti e di controllo. Caratteristica non secondaria attiene alla etica e quindi alla autoregolamentazione. L’ammissione al gioco è infatti possibile solo per i maggiorenni.AAMS – Il gioco d’azzardoin Italia è regolato da licenza AAMS. È probabile però che non tutti i giocatori siano coscienti del fatto che nel nostro Paese non tutti i siti web di gioco d’azzardo in rete dispongono di questa specifica licenza. La normativa impone agli utenti dei regolamenti stringenti. D’altro canto protegge gli stessi da eventuali ...