Case da sogno, a Sestri Levante in vendita la villa da 1.100 metri quadri sul luogo che ispirò la Sirenetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) È in vendita la villa , progettata tra il 1938 e il 1940 dall'architetto Carlo Daneri su 'linguaggio' di Le Corbusier, che si trova sulla punta estrema della scogliera della penisola di Sestri Levante ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) È inla, progettata tra il 1938 e il 1940 dall'architetto Carlo Daneri su 'linguaggio' di Le Corbusier, che si trova sulla punta estrema della scogliera della penisola di...

leggoit : Case da sogno, a #sestri levante in vendita la #villa da 1.100 metri quadri sul luogo che ispirò la Sirenetta - SalvoPisanu : Questo caldo dovrebbe essere un reato. Climatizzatori e riscaldamento per tutti.. Avremmo una vita indubbiamente mi… - robertdolci : @giordi63 @PornoNoblogs Nota che le scuole hanno budget diversi a seconda delle tasse raccolte sulle case, quindi i… - martulliviaggi : 'Per il viaggiatore che arriva, Matera sorge come una visione da sogno. E le case di pietra, i vicoli, le scalinate… - aneeetaC : Odio Paola Marella conduttrice di Un sogno in affitto ma amo vedere le case che mostra quindi tocca guardarla ma lei dovrebbe stare zitta -