Carfagna | lettera d’addio a Forza Italia sulla “Stampa” “All’Italia serve un abito nuovo”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’addio a FI è ufficiale. “Caro direttore, oggi lascerò il gruppo parlamentare die mi iscriverò al Gruppo Misto”. Maracon una lungaaperta su Laoggi in edicola lascia il partito. Scrive di nutrire riconoscenza nei confronti di Silvio Berlusconi, “che mi ha dato l’opportunità di entrare in politica. E mi ha a lungo sostenuto nel mio impegno. Lo lascerò con stima per tanti colleghi che condividono il disagio di questo momento”. Come i colleghi azzurri che l’hanno preceduta, giudica un errore aver staccato la spina al governo Draghi insieme alla Lega e al M5s. «Il voto di sette giorni fa ha cancellato, insieme con il patto di salvezza nazionale garantito da Mario Draghi, l’imprinting moderato che il centrodestra aveva conservato per quasi un ...

Linkiesta : La lettera di addio di @mara_carfagna a Forza Italia - PoliticaPerJedi : La lettera di addio di @mara_carfagna è un consapevole, sincero, fermo, lucido, dolente atto di accusa sulla distru… - FabriziaGiulian : RT @nunziapenelope: Con le mani ciao ciao. (?@mara_carfagna?, la lettera di addio a forza italia, su ?@LaStampa? ) - andrealoca77 : RT @Linkiesta: La lettera di addio di @mara_carfagna a Forza Italia - lettera_marco : @mara_carfagna Un Paese moderno ha bisogno di due grandi gruppi democratici, a dx e a sx. Senza, la democrazia s’in… -

Maracita le cifre illustrate ieri in consiglio dei ministri dal ministro dell'Economia Daniele Franco nella relazione sull'assestamento, il documento che certifica lo stato del bilancio ...In cui non comparirà questa volta Mara, fresca di addio a Forza Italia, che commenta: 'Lo ... E in unaall''Huffington Post' chiarisce: 'Ho imparato a conoscere l'Italia moderata, l'...Elezioni politiche 2022 - Carfagna, anche lei decide di prendere carta e penna per spiegare agli elettori perché è uscita da Forza ...Le notizie di mercoledì 27 luglio sugli schieramenti, i candidati e i partiti in diretta. • Il segretario del Pd Enrico Letta punta sulla lista del Pd ma avverte la Direzione del partito: a causa dell ...