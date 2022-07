Canottaggio Under 23, l’Italia conquista 5 finali ai Mondiali di Varese (Di mercoledì 27 luglio 2022) Varese – l’Italia, impegnata con 10 barche nella terza giornata di eliminatorie dei Mondiali Under 23 di Canottaggio a Varese, guadagna altre cinque finali (doppio Pesi Leggeri, due senza e otto femminili, quattro senza e quattro con maschili) e tre semifinali (singolo e doppio maschili, doppio femminile), ritrovandosi così dopo tre giorni di qualificazioni con ancora 17 equipaggi – 11 in finale e sei in semifinale – in lizza per le medaglie iridate sulle 20 presentate. Nella giornata odierna, dai recuperi arrivano ben cinque successi. Exploit dell’otto femminile di Sofia Secoli, Letizia Mitri, Eleonora Nichifor, Lucrezia Baudino, Gioconda Iannicelli, Alice Dorci, Beatrice Crevani, Anita Boldrino e Martina Barili al timone, che nel serrato ripescaggio ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 27 luglio 2022), impegnata con 10 barche nella terza giornata di eliminatorie dei23 di, guadagna altre cinque(doppio Pesi Leggeri, due senza e otto femminili, quattro senza e quattro con maschili) e tre semi(singolo e doppio maschili, doppio femminile), ritrovandosi così dopo tre giorni di qualificazioni con ancora 17 equipaggi – 11 in finale e sei in semifinale – in lizza per le medaglie iridate sulle 20 presentate. Nella giornata odierna, dai recuperi arrivano ben cinque successi. Exploit dell’otto femminile di Sofia Secoli, Letizia Mitri, Eleonora Nichifor, Lucrezia Baudino, Gioconda Iannicelli, Alice Dorci, Beatrice Crevani, Anita Boldrino e Martina Barili al timone, che nel serrato ripescaggio ...

Sevenpress : Canottaggio – Mondiali Under 23: Italremo ancora in gioco con 17 equipaggi - Sevenpress : Canottaggio – Mondiali Under 19. Italia avanti con cinque barche nel primo turno di qualifiche - canottaggio1888 : Mondiali Under 23: Italremo ancora in gioco con 17 equipaggi (C.Stampa) - rowing_europe : RT @canottaggio1888: Mondiali Under 19. Italia avanti con cinque barche nel primo turno di qualifiche (C.Stampa) - canottaggio1888 : Mondiali Under 19. Italia avanti con cinque barche nel primo turno di qualifiche (C.Stampa)… -