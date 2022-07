Campania in fumo, Legambiente: In 14 anni bruciati oltre 42 mila ettari. Nel 2021 diminuiti gli incendi dolosi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Campania in fumo colpita dall’emergenza incendi, spesso di natura dolosa e criminale, appiccati per fini speculativi, o per ripicche tra privati o verso la pubblica amministrazione. Ad aggravare il tutto la crisi climatica, il caldo torrido e l’emergenza siccità. Secondo i dati del report Italia in fumo” realizzato da Legambiente che, anticipando i dati Ecomafia 2022 e analizzando i dati satellitari dell’EFFIS, fa il punto sul patrimonio boschivo e non andato in fumo nel 2021 e negli ultimi 14 anni, dal 2008 al 2021. In Campania sono 5.564 gli gli ettari di superfici boscate e non devastati dalle fiamme nel 2021 (+ 29% sul 2020) mentre diminuiscono i reati tra incendi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022)incolpita dall’emergenza, spesso di natura dolosa e criminale, appiccati per fini speculativi, o per ripicche tra privati o verso la pubblica amministrazione. Ad aggravare il tutto la crisi climatica, il caldo torrido e l’emergenza siccità. Secondo i dati del report Italia in” realizzato dache, anticipando i dati Ecomafia 2022 e analizzando i dati satellitari dell’EFFIS, fa il punto sul patrimonio boschivo e non andato innele negli ultimi 14, dal 2008 al. Insono 5.564 gli glidi superfici boscate e non devastati dalle fiamme nel(+ 29% sul 2020) mentre diminuiscono i reati tra...

