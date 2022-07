Calendario 2022 2023 | ecco tutte le date | Serie A | Coppa Italia | Supercoppa e Champions League

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilcompleto della nuova stagione calcistica. Dopo una lunghissima ed emozionante stagione è già tempo di pensare alla prossima: uninedito visto che ci sarà l’interruzione per i Mondiali che, per la prima volta nella storia, si disputeranno in Qatar tra novembre e dicembre. Una decisione che ovviamente incide a cascata sule competizioni:quindiledella nuovaA, della, della Superna ed Europea e dile competizioni continentali:, Conferenceed EuropaA ...

LegaBasketA : Comunicato Stampa LBA????? Ufficiale il Calendario Serie A @UnipolSai_CRP 2022-23. Leggi la news completa sul sito??… - LegaProOfficial : SincronizziamoC ?? Il 2 agosto la presentazione del calendario #SerieC 2022/23 ?? - 1000Cuori : ?? Serie A UnipolSai 2022-23: ecco il calendario ufficiale ?? - TRIESTE_news : LBA, presentato il calendario per la stagione 2022-2023. Esordio casalingo per Trieste - - Luxgraph : LBA, il calendario della Serie A 2022-2023: si parte il 2 ottobre -

Si disputerà sabato 30 luglio la Clasica San Sebastian, unica classica spagnola deldel World Tour. Sia la partenza sia l'arrivo saranno a San Sebastian (Donostia) e si correrà per un totale di 224,8 km. Andiamo a scoprire il percorso ...La grande sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna è prevista per il 2 gennaio : una data particolarmente appetibile per quanto riguarda il basket in chiaro, che però ancora non ha una casa (al ...La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della Regular Season della Serie A UnipolSai 2022-23 (in allegato). Dopo la grande svolta della scorsa ...La Regular Season si svolgerà nuovamente in maniera asimmetrica, con il girone di ritorno diverso da quello dell'andata: subito derby Milano-Brescia ...