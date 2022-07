Calenda mette i veti anche per il futuro | ' No all' alleanza post voto con M5s'

fattoquotidiano : Letta certifica l’ammucchiata e il partito approva all’unanimità. Ma Calenda e Renzi alzano il prezzo [di Tommaso R… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Letta certifica l’ammucchiata e il partito approva all’unanimità. Ma Calenda e Renzi alzano il prezzo [di Tommaso Roda… - luciettinafab : RT @m_spagna: Letta apre a tutti, a #calenda, #renzi, #brunetta, #forzaitalia con cui il #pd “ha lavorato bene”, mette insieme un’accozzagl… - antomariateres1 : RT @m_spagna: Letta apre a tutti, a #calenda, #renzi, #brunetta, #forzaitalia con cui il #pd “ha lavorato bene”, mette insieme un’accozzagl… - luciavitaglian1 : RT @m_spagna: Letta apre a tutti, a #calenda, #renzi, #brunetta, #forzaitalia con cui il #pd “ha lavorato bene”, mette insieme un’accozzagl… -

Lo dice il leader di Azione, Carlo, rivolgendosi a distanza al segretario del Partito democratico, Enrico Letta, sul suo 'no' ai Cinque Stelle. 'Li ritenevo un pericolo per l'Italia anche ...... un nome chetutti d'accordo, anche se il Movimento cinque stelle ha chiesto qualche giorno ... Ferrandelli, che a Palermo rappresenta Emma Bonino e Carlo, non è stato invitato alla ...Un'alleanza "tecnica" a quattro punte: la lista "democratica e progressista" del Pd, con dentro Art.1 e Demos; il 'fronte repubblicano' di Carlo Calenda ed ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...