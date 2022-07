(Di mercoledì 27 luglio 2022) L’ex ministro: «Se non c’è Draghi corro io». E punta ai voti in uscita da FI. Il segretario dem Letta prova a convincerlo: l’asse può essere decisivo in 40 collegi

è al. Ha un vantaggio di posizione nello scacchiere politico, ma deve stare attento alla mossa del cavallo. È l'ipotesi che ieri circolava a Montecitorio e secondo la quale, con un ...Di fronte altra sottomettermi a una visione che non è la mia e rispettare quella in cui ho ... preso atto della demagogia dilagante, ho deciso di aderire ad Azione e aiutare Carloa ... Calenda al bivio: l’obiettivo è la «non vittoria» del centrodestra L’ex ministro: «Se non c’è Draghi corro io». E punta ai voti in uscita da FI. Il segretario dem Letta prova a convincerlo: l’asse può essere decisivo in 40 collegi ...Un mese di incontri su crisi energetica, sostenibilità e tensioni geopolitiche. Il Premio Catricalà sarà assegnato a Gianni Letta e al comandante generale dei Carabinieri, Teo Luzi ...