Caldo record stop al Nord | ecco la pioggia | previsioni meteo

(Adnkronos) – L'anticiclone Apocalisse4800 è 'ferito', il Caldo record allenta la presa su una parte dell'Italia con l'arrivo di pioggia e temporali al Nord e in parte al del Centro. Aria più fresca dal Nord Atlantico è riuscita a scalfire la granitica struttura dell'anticiclone, un vero gigante dell'atmosfera. Il nome Apocalisse4800non è stato dato a caso: infatti, il 4800 sta ad indicare l'inusuale quota che ha raggiunto negli ultimi giorni lo zero termico, cioè la quota alla quale si registrano temperature di 0°C nella libera atmosfera, mai così alta. Ciò significa che pure sulla vette più alta d'Europa, sulla cima del Monte Bianco (a 4809 metri) il ghiaccio si fonde; trattandosi picco dell'arco alpino dunque, va da sé che tutte le Alpi sono a rischio di fusione dei ghiacci. Fino a venerdì ...

