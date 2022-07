Caldo, a luglio Mediterraneo 5 gradi sopra la media: è record (Di mercoledì 27 luglio 2022) La temperatura della superficie del mare, registrata il 22 luglio, mostra 'un'anomalia lungo le coste della Francia e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 luglio 2022) La temperatura della superficie del mare, registrata il 22, mostra 'un'anomalia lungo le coste della Francia e ...

Agenzia_Ansa : Si allenta sulle regioni del Nord la morsa rovente del caldo africano. Forte vento e alberi caduti nel Monferrato.… - DPCgov : ???? 9 città da bollino rosso per la giornata di domani, mercoledì #20luglio ???? 14 città da bollino rosso per la gior… - fisco24_info : Meteo: temporali con grandine fino a venerdì, a rischio anche il centro: Infine, per l’ultimo weekend di Luglio la… - FrankeMore : Perché la maggior parte delle persone deve andare in ferie ad agosto quando il mese più caldo, giornate più lunghe… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Caldo, a luglio Mediterraneo 5 gradi sopra la media: è record #caldo #mediterraneo -