Calciomercato Serie A LIVE: Firmino per la Juve, Napoli su Kepa, Milan alla deadline per De Ketelaere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c'è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 27 LUGLIO Calciomercato Milan, deadline per De Ketelaere: c'è fiducia tra i rossoneri (CLICCA QUI)C'è Kepa nella lista di Spalletti, il portiere continua a piacere al Napoli (CLICCA QUI)Una voce dagli Usa: Firmino sarebbe ad un passo dalla firma ...

DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I @juventusfc, #Bremer ha completato le visite mediche: ora la firma - internewsit : Casadei richiesto ovunque, anche all'estero! In Serie A almeno due club - CdS - - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Serie C, Monopoli: biennale per Drudi #ilpodsport - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Serie C, Pescara: acquistato Plizzari dal Milan #ilpodsport -