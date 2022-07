Calciomercato Milan – Tanganga, il suo arrivo dipende da De Ketelaere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Japhet Tanganga è l'obiettivo principale del Milan, per questo Calciomercato estivo, come rinforzo in difesa. Ecco la sua situazione attuale Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Japhetè l'obiettivo principale del, per questoestivo, come rinforzo in difesa. Ecco la sua situazione attuale

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan e @ClubBrugge in Svizzera per parlare di #DeKetelaere: incontro terminato ???? - MarcoGuidi13 : Il #Bruges conferma: “Non c’è ancora accordo con il #Milan per #DeKetelaere” #Calciomercato - WgAlenta : RT @MilanNewsit: Ziyech sempre monitorato: il problema riguarda l'ingaggio - SportRepubblica : Calciomercato, le ultime news del 27 luglio: il Milan riflette su de Ketelaere e pensa a Ziyech [aggiornamento dell… -