Calciomercato Fiorentina: incontro con Ramadani, ecco il prezzo di Milenkovic (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Inter e Juventus alla finestra Secondo FirenzeViola.it, ci sarebbe stato nelle ultime ore un faccia a faccia tra Fali Ramadani, agente di Milenkovic, e la Fiorentina per discutere del futuro del difensore. L’entourage ha ribadito il patto verbale stipulato un anno fa con Commisso. In caso di assalto da parte di una big, la Fiorentina lascerà andare Milenkovic per una cifra compresa tra 15-20 milioni di euro. Inter e Juventus sono alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Inter e Juventus alla finestra Secondo FirenzeViola.it, ci sarebbe stato nelle ultime ore un faccia a faccia tra Fali, agente di, e laper discutere del futuro del difensore. L’entourage ha ribadito il patto verbale stipulato un anno fa con Commisso. In caso di assalto da parte di una big, lalascerà andareper una cifra compresa tra 15-20 milioni di euro. Inter e Juventus sono alla finestra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

