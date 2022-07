Calciomercato Cagliari | Liverani vuole due esterni offensivi | i nomi nel mirino

DiMarzio : #Calciomercato | Domani nuovo incontro tra l'agente di #JoaoPedro e il #Fenerbahce - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @CagliariCalcio, @Joaopedrogalvao al @Fenerbahce: le cifre - sportli26181512 : La Sampdoria batte un colpo: a un passo da un centrocampista: Non solo cessioni. La Sampdoria è vicina a chiudere a… - psb_original : Calciomercato Cagliari - Rog in dirittura d'arrivo alla Sampdoria: cifre e formula #SerieB - occhio_notizie : La #Sampdoria pronta a chiudere per #Rog del #Cagliari -

Cagliari News 24

Il, come è da sempre risaputo, può riservare sorprese positive, ma anche nuove ... venduta a poco più di quindici milioni di euro è una pecca pesante, specie per il riscatto dal,...Non aver mollato ha permesso di creare occasioni e di poter sognare un palcoscenico completamente diverso rispetto agli anni di Firenze o. Un'operazione in chiusura, con cifre importanti in ... Calciomercato Cagliari, la situazione di Walukiewicz: resta in piedi l’ipotesi della permanenza in r ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Sampdoria è vicina a Rog, che lascerà il Cagliari in questo calciomercato e arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto ...