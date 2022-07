Calcio: Roma battuta, 0 - 1 con l'Ascoli nella prima di Dybala (Di mercoledì 27 luglio 2022) Coincide con una sconfitta la prima partita di Paulo Dybala con la maglia della Roma: i giallorossi hanno perso nell'amichevole disputata a Trigoria oggi contro i bianconeri marchigiani, vincenti ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Coincide con una sconfitta lapartita di Paulocon la maglia della: i giallorossi hanno perso nell'amichevole disputata a Trigoria oggi contro i bianconeri marchigiani, vincenti ...

