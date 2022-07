Cadavere di una donna trovato in spiaggia a Torvaianica. Al figlio le ultime parole: 'Vado a fare una passeggiata' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vicino alla spiaggia di uno stabilimento balneare a Torvaianica, comune del litorale romano, è stato trovato il Cadavere di una donna di 49 anni di nazionalità russa. Sul caso indagano i carabinieri. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Vicino alladi uno stabilimento balneare a, comune del litorale romano, è statoildi unadi 49 anni di nazionalità russa. Sul caso indagano i carabinieri. ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Cadavere di una donna trovato in spiaggia a Torvaianica. Al figlio aveva detto: «Vado a fare una passeggiata» - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Cadavere di una donna trovato in spiaggia a Torvaianica. Al figlio aveva detto: «Vado a fare una passeggiata» - leggoit : Cadavere di una donna trovato in spiaggia a Torvaianica. Al figlio aveva detto: «Vado a fare una passeggiata» - ilfaroonline : Torvaianica, macabra scoperta in riva al mare: trovato il cadavere di una donna - iltirreno : La ricostruzione - A dare l’allarme, chiamando i soccorsi poco dopo le 15, un gruppo di turisti. La scoperta effett… -