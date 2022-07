Buone notizie per Spalletti: il retroscena legato alle visite mediche di Kim! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per il nuovo acquisto del Napoli Kim Min-Jae erano rimasti da risolvere una serie di aspetti fiscali e burocratici. Una volta ultimati questi dettagli, il difensore coreano è partito dal Portogallo alla volta di Roma per sottoporsi alle visite mediche per il Napoli a Villa Stuart nella giornata di ieri. Ad accoglierlo al suo arrivo, c’era ovviamente il medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico. FOTO: Kim Min-Jae Medici impressionati per Kim: il motivo L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena legato proprio al nuovo acquisto del Napoli e all’esito delle sue visite mediche. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i medici sono rimasti particolarmente impressionati per la sua grande forza fisica e per la sua ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per il nuovo acquisto del Napoli Kim Min-Jae erano rimasti da risolvere una serie di aspetti fiscali e burocratici. Una volta ultimati questi dettagli, il difensore coreano è partito dal Portogallo alla volta di Roma per sottoporsiper il Napoli a Villa Stuart nella giornata di ieri. Ad accoglierlo al suo arrivo, c’era ovviamente il medico sociale del club azzurro Raffaele Canonico. FOTO: Kim Min-Jae Medici impressionati per Kim: il motivo L’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport racconta unproprio al nuovo acquisto del Napoli e all’esito delle sue. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i medici sono rimasti particolarmente impressionati per la sua grande forza fisica e per la sua ...

