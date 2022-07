Bufera in casa Torino, Juric si scontra con Vagnati: l’episodio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non è di certo un buon periodo in casa Torino. Da diverse settimane, infatti, il club granata sta vivendo una situazione molto particolare con il tecnico, Ivan Juric, che si è lamentato di alcune scelte prese dalla società. Più nello specifico, Juric si è lamentato del mercato fatto fino ad oggi. L’allenatore croato è rimasto molto deluso dai movimenti sia in entrata che in uscita. Ma nelle ultime ore è emersa una nuova novità. Juric Torino Vagnati Attraverso il suo profilo Twitter, Michele Criscitiello ha riportato di una presunta lite avvenuta nella giornata odierna tra Ivan Juric e Davide Vagnati. Il noto giornalista di Sportitalia, però, ha voluto precisare che secondo lui, adesso, arriveranno le classiche smentite di rito ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non è di certo un buon periodo in. Da diverse settimane, infatti, il club granata sta vivendo una situazione molto particolare con il tecnico, Ivan, che si è lamentato di alcune scelte prese dalla società. Più nello specifico,si è lamentato del mercato fatto fino ad oggi. L’allenatore croato è rimasto molto deluso dai movimenti sia in entrata che in uscita. Ma nelle ultime ore è emersa una nuova novità.Attraverso il suo profilo Twitter, Michele Criscitiello ha riportato di una presunta lite avvenuta nella giornata odierna tra Ivane Davide. Il noto giornalista di Sportitalia, però, ha voluto precisare che secondo lui, adesso, arriveranno le classiche smentite di rito ...

