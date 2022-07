Brittney Griner, a processo la campionessa di basket Usa detenuta in Russia. Blinken: «Proposta concreta a Lavrov per il suo rilascio» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continua il processo a carico della star del basket femminile Usa Brittney Griner, arrestata il 17 febbraio scorso all’aeroporto di Mosca. Nel bagaglio di Griner è stato trovato dell’olio di cannabis, e da allora l’atleta è detenuta in Russia con l’accusa di possesso di droga. La campionessa Wnba, due volte oro olimpico con gli Usa e dal 2015 atleta del club russo Ummc Ekaterinburg, rischia fino a dieci anni di carcere e durante l’ultima udienza si è dichiarata colpevole. Oggi, 27 luglio, durante la sua testimonianza nell’aula del tribunale di Khimki, Griner ha detto di non aver mai pensato o pianificato di portare sostanze vietate in Russia. La cestista ha anche ricostruito la giornata del suo arresto, spiegando ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continua ila carico della star delfemminile Usa, arrestata il 17 febbraio scorso all’aeroporto di Mosca. Nel bagaglio diè stato trovato dell’olio di cannabis, e da allora l’atleta èincon l’accusa di possesso di droga. LaWnba, due volte oro olimpico con gli Usa e dal 2015 atleta del club russo Ummc Ekaterinburg, rischia fino a dieci anni di carcere e durante l’ultima udienza si è dichiarata colpevole. Oggi, 27 luglio, durante la sua testimonianza nell’aula del tribunale di Khimki,ha detto di non aver mai pensato o pianificato di portare sostanze vietate in. La cestista ha anche ricostruito la giornata del suo arresto, spiegando ...

