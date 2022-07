Brad Pitt compra una villa californiana da sogno per 40 milioni di dollari (FOTO) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Brad Pitt ha recentemente acquistato una villa californiana per ben 40 milioni di dollari: in passato è appartenuta a DL James e in seguito alla società Searock. Brad Pitt ha sborsato 40 milioni di dollari per la storica villa da sogno di D.L. James, conosciuta come "Seaward", che si affaccia sulla splendida costa centrale della California. La star, 58 anni, ha acquistato la casa del 1918 trasformandola in quella che si ritiene sia la proprietà con il prezzo più alto mai venduta nella zona. Secondo quanto riferito, la gente del posto è entusiasta di avere Pitt come futuro vicino, soprattutto considerando che l'iconica proprietà è rimasta vuota per anni. Conosciuta anche ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 luglio 2022)ha recentemente acquistato unaper ben 40di: in passato è appartenuta a DL James e in seguito alla società Searock.ha sborsato 40diper la storicadadi D.L. James, conosciuta come "Seaward", che si affaccia sulla splendida costa centrale della California. La star, 58 anni, ha acquistato la casa del 1918 trasformandola in quella che si ritiene sia la proprietà con il prezzo più alto mai venduta nella zona. Secondo quanto riferito, la gente del posto è entusiasta di averecome futuro vicino, soprattutto considerando che l'iconica proprietà è rimasta vuota per anni. Conosciuta anche ...

