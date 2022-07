Bosch - Bari, salva la fabbrica-simbolo del common rail: stop agli esuberi, in arrivo nuovi investimenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'impianto della Bosch di Modugno, alle porte di Bari, entra ufficialmente in una nuova fase della sua lunga storia: la multinazionale tedesca e i rappresentanti dei lavoratori, da diversi mesi in trattative per scongiurare il ridimensionamento della fabbrica diventata il simbolo della rivoluzione del common rail, hanno firmato l'accordo quadro sul futuro del sito e sulla sua trasformazione industriale. L'intesa è valida per i prossimi cinque anni (fino al termine del 2027) e prevede tutta una serie di impegni sul fronte manifatturiero e, ancor di più, occupazionale: infatti, i 700 esuberi annunciati dai tedeschi alla fine di gennaio sono stati scongiurati. L'accordo. Per il prossimo quinquennio, la Bosch "garantisce di non chiudere lo stabilimento e ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'impianto delladi Modugno, alle porte di, entra ufficialmente in una nuova fase della sua lunga storia: la multinazionale tedesca e i rappresentanti dei lavoratori, da diversi mesi in trattative per scongiurare il ridimensionamento delladiventata ildella rivoluzione del, hanno firmato l'accordo quadro sul futuro del sito e sulla sua trasformazione industriale. L'intesa è valida per i prossimi cinque anni (fino al termine del 2027) e prevede tutta una serie di impegni sul fronte manifatturiero e, ancor di più, occupazionale: infatti, i 700annunciati dai tedeschi alla fine di gennaio sono stati scongiurati. L'accordo. Per il prossimo quinquennio, la"garantisce di non chiudere lo stabilimento e ...

AntennaSud : Lavoro, ok dei lavoratori Bosch di Bari a intesa su esuberi e transizione - GianfrancoGasb1 : RT @FIMCislStampa: #Bosch: raggiunto preliminare d’intesa che garantisce il ruolo del sito di Bari e scongiura rischio licenziamenti ?? http… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Bosch: entra in vigore l’accordo che scongiura i licenziamenti a #Bari - BCantonetti : RT @GianlucaFicco1: L’accordo con Bosch per lo stabilimento di Bari scongiura il rischio di licenziamenti, ma prosegue la nostra battaglia… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #BOSCH Si sono svolte oggi alla Bosh di #Bari le assemblee con le lavoratrici ed i lavoratori per illustrare i contenuti… -