Borussia Dortmund, Kehl: 'Intervento ok per Haller, ma sarà out diversi mesi. Varie opzioni per sostituirlo' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Sébastien Haller, operato dopo aver riscontrato la presenza di un tumore ai testicoli. A fornire... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Sébastien, operato dopo aver riscontrato la presenza di un tumore ai testicoli. A fornire...

lakakadonkey : RT @cmdotcom: #BorussiaDortmund , Kehl: 'Intervento ok per #Haller , ma sarà out diversi mesi. Varie opzioni per sostituirlo' - cmdotcom : #BorussiaDortmund , Kehl: 'Intervento ok per #Haller , ma sarà out diversi mesi. Varie opzioni per sostituirlo' - ZonaBianconeri : RT @7ettedecoppe: #Juventus chiede il prestito con obbligo di riscatto di #TimoWerner. Sul giocatore anche altre squadre. Operazione compli… - 7ettedecoppe : #Juventus chiede il prestito con obbligo di riscatto di #TimoWerner. Sul giocatore anche altre squadre. Operazione… - stefanobisco : RT @lUltimoUomo: Abbiamo parlato di metodologie, tattiche e concetti col nuovo assistente allenatore del Leeds United, ex Borussia Dortmund… -