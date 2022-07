Borussia Dortmund, Kehl: “Haller fuori almeno due mesi: ci mancherà” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sebastian Kehl ha parlato della situazione relativa a Sebastien Haller in casa Borussia Dortmund. All’ivoriano, acquistato per sostituire Haaland, è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. L’ex Ajax si è dovuto sottoporre ad un intervento e adesso punta a riprendersi per poter tornare presto alla normalità. Questo il commento del direttore sportivo dei gialloneri: “Come sapete abbiamo chiesto di avere pazienza su di lui e di rispettarne la privacy, la terapia è attualmente in discussione, ci sono varie opzioni, starà fuori almeno due mesi ma saremo più precisi più avanti. Stiamo lavorando per valutare diverse idee per sostituirlo, ma al momento non c’è nulla di concreto. Haller ci mancherà ma la squadra offre diverse ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sebastianha parlato della situazione relativa a Sebastienin casa. All’ivoriano, acquistato per sostituire Haaland, è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. L’ex Ajax si è dovuto sottoporre ad un intervento e adesso punta a riprendersi per poter tornare presto alla normalità. Questo il commento del direttore sportivo dei gialloneri: “Come sapete abbiamo chiesto di avere pazienza su di lui e di rispettarne la privacy, la terapia è attualmente in discussione, ci sono varie opzioni, staràduema saremo più precisi più avanti. Stiamo lavorando per valutare diverse idee per sostituirlo, ma al momento non c’è nulla di concreto.cima la squadra offre diverse ...

