(Di mercoledì 27 luglio 2022) ...un comunicato oltre 166.000 utenti hanno scelto la piattaforma www.delle.it per ...Corte dei Conti il decreto sulle tariffe che diventerà operativo con la pubblicazione in Gazzetta ...

Davidone74 : @Semreh10 Seeeee vabbè.... Dillo che hai avuto un boom di iscritti... - leopadanofe : @FrancescoBonif1 Ma nel 2019 il Pd da solo non vantava più 412.000 iscritti? Nemmeno quelli riuscite a mobilitare p… -

Agenzia askanews

Tra le nuove iscrizioni sono 4.200 gli utenti che si sonoall'Rpo postale. Durante la giornata ci sono state punte di traffico sostenute, soprattutto via web (da cui arriva l'80% dei nuovi ...Per recuperare sul costante calo degli, il colosso californiano di Los Gatos ha deciso di ... Rispetto aldurante i lockdown per la pandemia, quando milioni di persone costrette a casa ... Boom iscritti a nuovo registro opposizioni: 205mila il primo giorno Roma, 27 lug. (askanews) - Sono 205.000 i cittadini che alle ore 17.30 si sono iscritti al nuovo registro pubblico delle opposizioni. Lo comunica ...Nel video l’intervista a Gian Domenico Tomei: Presidente Provincia di Modena Un costante aumento degli iscritti a fronte di plessi scolastici ormai vecchi e che necessitano di interventi di riqualific ...