Bonus di luglio da 200 euro anche a precari e stagionali esclusi dalle precedenti misure: ok del Governo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dl Aiuti, si allarga la platea degli aventi diritti al Bonus da 200 euro. Soddisfazione del segretario della Cgil, Maurizio Landini, il quale lasciando Palazzo Chigi ha sottolineato che si tratta di “un importante impegno preso dal Governo per erogare il Bonus di luglio anche a precari e stagionali esclusi dalla precedente misure”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dl Aiuti, si allarga la platea degli aventi diritti alda 200. Soddisfazione del segretario della Cgil, Maurizio Landini, il quale lasciando Palazzo Chigi ha sottolineato che si tratta di “un importante impegno preso dalper erogare ildidalla precedente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

