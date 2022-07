Bonus 200 euro e decontribuzione busta paga: cosa succede con il nuovo Decreto Aiuti (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'incontro tra Mario Draghi ed i sindacati al tempo degli «affari correnti» per il Governo. É quanto è accaduto nella giornata del 27 luglio, in una fase in cui si galleggia tra l'emergenza economica e l'avere un esecutivo in carica a tempo determinato. Affari correnti per il Governo, ma emergenze da affrontare Traghettare, però, il Paese fino a dopo la tornata elettorale significa anche dare risposte a quelle parti sociali che chiedono garanzie e sostegno in una fase storica a dir poco critica. In base a quanto dichiarato da Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, le risposte avute vanno nella direzione delle richieste. Parole a cui è seguita la volontà di venire a conoscenza di ciò che sarà previsto nel prossimo Decreto Aiuti. Una misura che si attende possa essere pronta già nella prima settimana di agosto. Tra le novità sottolineate da ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'incontro tra Mario Draghi ed i sindacati al tempo degli «affari correnti» per il Governo. É quanto è accaduto nella giornata del 27 luglio, in una fase in cui si galleggia tra l'emergenza economica e l'avere un esecutivo in carica a tempo determinato. Affari correnti per il Governo, ma emergenze da affrontare Traghettare, però, il Paese fino a dopo la tornata elettorale significa anche dare risposte a quelle parti sociali che chiedono garanzie e sostegno in una fase storica a dir poco critica. In base a quanto dichiarato da Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, le risposte avute vanno nella direzione delle richieste. Parole a cui è seguita la volontà di venire a conoscenza di ciò che sarà previsto nel prossimo. Una misura che si attende possa essere pronta già nella prima settimana di agosto. Tra le novità sottolineate da ...

