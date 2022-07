BombardieriUil | novità positive come decontribuzione dipendenti

MassimilianoAp6 : RT @UiltecL: Bombardieri(Uil): novità positive come decontribuzione dipendenti - UiltecL : Bombardieri(Uil): novità positive come decontribuzione dipendenti -

Il Sole 24 ORE

'Leche per noi sono positive vanno nel senso delle cose che abbiamo chiesto: si interviene sulla decontribuzione dei lavoratori dipendenti, si aumenta quindi il netto in busta paga, e si ...'Leche per noi sono positive vanno nel senso delle cose che abbiamo chiesto: si interviene sulla decontribuzione dei lavoratori dipendenti, si aumenta quindi il netto in busta paga, e si ... Bombardieri(Uil): novità positive come decontribuzione dipendenti - Il Sole 24 ORE