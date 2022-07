Bombardamenti ucraini su ponte a Kherson, 'russi lascino città' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, occupata dai russi, sono stati segnalati nuovi attacchi delle forze ucraine allo strategico ponte Antonivskiy, che attraversa il fiume Dnieper. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nella regione di, nel sud dell'Ucraina, occupata dai, sono stati segnalati nuovi attacchi delle forze ucraine allo strategicoAntonivskiy, che attraversa il fiume Dnieper. Lo ...

menora1 : Bombardamenti ucraini su ponte strategico a Kherson - FertGiuseppe : RT @AASIB_ONG: Mentre aumentano i bombardamenti ucraini continuiamo a portare aiuto umanitario ai bambini dei villaggi del #Donbass Non dim… - Silvia00072 : Nuovi bombardamenti nella regione di Bryansk ???? I NAZISTI UCRAINI usarono le munizioni tattiche americane???? Switchb… - DeniseScandaria : @LucaBallabio1 @matteosalvinimi I bombardamenti sono solo su basi militari e non su civili , gli stessi Ucraini del… - gekomino : RT @AASIB_ONG: Mentre aumentano i bombardamenti ucraini continuiamo a portare aiuto umanitario ai bambini dei villaggi del #Donbass Non dim… -