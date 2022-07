Bomba dalla Spagna | un club italiano fa sul serio per Cristiano Ronaldo!

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Continua ad essere piuttosto incerto il futuro diRonaldo. Il fenomeno portoghese avrebbe deciso di lasciare il Manchester United dopo una sola stagione dal suo ritorno. Ad oggi, però, CR7 è ancora senza squadra. Il motivo per cuiè arrivato a questa scelta è legato sopratutto al mancato raggiungimento della Champions League da parte dei Red Devils. E nonostante la società, compreso il nuovo allenatore Erik Ten Hag, abbia più volte ribadito la centralità nel progetto di Ronaldo, quest’ultimo non ci ha pensato due volte a mettere il punto.Ronaldo Napoli Calciomercato Adesso, però, si chiede quale sarà la prossima destinazione di CR7. Secondo quanto riportato da AS, ci sarebbero quattropronti a prendere il portoghese, tra cui uno: Bayern Monaco, ...

Vito68122235 : Video L'avvocato Thomas Renz lancia una bomba!45.000americani sono morti entro 3 giorni dalla vaccinazione covid.Am… - JoacchinoDL : @lefrasidiosho sicuramente gli ucraini leggono vogue la mattina a colazione, tra una bomba alla crema e una al cioc… - massimogiorgi5 : @LucaBizzarri Comunque il fatto che il bomba trombato al referendum, quello che doveva scomparire dalla politica in… - Alberto41247252 : @digital_jedis @ladyonorato Può venire qualcuno di buono dalla patria del Bomba? - filing79 : @maurodona1982 @lucacerchione Ma dalla sua nascita ad oggi , tolta la parentesi di Diego e Ferlaino( e bomba anness… -

... perla del Gargano, in Puglia , per una improvvisa tromba d'aria cond'acqua annessa. Intorno ... vere e proprie scene apocalittiche, con mamme urlanti, bambini in lacrime e bagnanti in fuga..." È lì che la Francia fece esplodere la sua primaatomica, nel febbraio del 1960, con l'... su oltre 50 persone che chiesto i danni da radiazioni, è riuscita a essere risarcitaFrancia ". ...Secondo le ultime indiscrezioni Ilary avrebbe scoperto il tradimento del marito grazie alle prove fornite da un investigatore e che riguarderebbero anche la figlia più piccola ..."In mezz'ora sull'abitato di Trevozzo si è abbattutta una vera bomba d'acqua questa notte, è la zona del nostro Comune dove si contano i maggiori danni".