Bologna, Sky: "Si infiamma la pista per Lucca dal Pisa" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Bologna Lucca- Il Bologna continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Gli uomini di Mihaljovic stanno svolgendo lavoro aerobico e pesi forzati come dichiarato dal report degli Emiliani. Il D.S Vagnati è molto attento sui vari obbiettivi del Bologna, in quanto come riferito da Mihaljovic, i rossoblu hanno bisogno di un attaccante di riserva. Marko Arnautovic, per via del suo problema alla schiena non può offrire agli Emiliani una presenza continua nel corso della stagione. Abbiamo già anticipato nelle scorse settimane un interessamente per Lorenzo Lucca, in forza al Pisa. Anche il Sassuolo si sta avvicinando all'attaccante dell'Under 21, ora bisogna decidere in fretta la formula. Si potrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto o addirittura, il ...

Bologna molto vicino a Lorenzo Lucca Il Bologna fa un altro passo verso Lorenzo Lucca, l'attaccante dell'Italia Under 21 che potrebbe lasciare il Pisa in questa finestra di mercato. Lo riporta Sky. Il club emiliano vuole rinforzare l'...